В Николаеве раздались мощные взрывы
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В Николаеве в 4 утра прогремели мощные взрывы.
Этот факт подтвердил городской глава областного центра Александр Сенкевич.
Громкие звуки были слышны спустя несколько минут, как в городе объявили воздушную тревогу – в 04.39.
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Других подробностей Александр Сенкевич не сообщил и попросил людей оставаться в укрытиях.
Опасность в Николаеве миновала в 05.29.
Полномасштабная война в Украине длится уже 129-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Александр Сенкевич