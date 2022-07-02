Июль, 02 в 6:07

В Николаеве в 4 утра прогремели мощные взрывы.

Этот факт подтвердил городской глава областного центра Александр Сенкевич.

Громкие звуки были слышны спустя несколько минут, как в городе объявили воздушную тревогу – в 04.39.

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Других подробностей Александр Сенкевич не сообщил и попросил людей оставаться в укрытиях.

Опасность в Николаеве миновала в 05.29.

Полномасштабная война в Украине длится уже 129-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Александр Сенкевич