У Миколаєві пролунали потужні вибухи
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У Миколаєві о 4-ій ранку пролунали потужні вибухи.
Цей факт підтвердив міський голова обласного центру Олександр Сєнкевич.
Гучні звуки було чутно за кілька хвилин, як у місті оголосили повітряну тривогу – о 04.39.
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Інших подробиць Олександр Сєнкевич не повідомив та попросив людей залишатися в укриттях.
Небезпека в Миколаєві минула о 05.29.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 129-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Олександр Сєнкевич