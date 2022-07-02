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Факти / Україна

У Миколаєві пролунали потужні вибухи

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Вибух_чорний дим
Фото: Depositphotos

У Миколаєві о 4-ій ранку пролунали потужні вибухи.

Цей факт підтвердив міський голова обласного центру Олександр Сєнкевич.

Гучні звуки було чутно за кілька хвилин, як у місті оголосили повітряну тривогу – о 04.39.

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Інших подробиць Олександр Сєнкевич не повідомив та попросив людей залишатися в укриттях.

Небезпека в Миколаєві минула о 05.29.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 129-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Олександр Сєнкевич

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