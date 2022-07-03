Июль, 02 в 22:59

В результате российских обстрелов произошел пожар на территории спортивной базы Дома культуры в Первомайске, что в Николаевской области.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщает ГСЧС Николаевской области.

– Рашисты продолжают уничтожать объекты невоенной инфраструктуры. 2 июля в результате попадания боеприпасов и обломков от них возник пожар спортивной базы Дома культуры в пгт Первомайское Николаевского района, — говорится в сообщении.

Спасатели узнали об этом в 10:17. Впрочем, пожар на площади 100 кв.м удалось ликвидировать только спустя почти три часа, в 13:03.

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– Здание спасено от полного уничтожения. Одновременно с этим объектом в данном населенном пункте загорелась сухая трава, мусор и хозяйственная постройка на территории частного домовладения, сообщили пожарные.

Чрезвычайники потушили распространение пожара на площади 80 кв. м. Они отметили, что причиной пожара травы и других объектов стало то же самое попадание боеприпасов и обломков от них.

Про погибших или пострадавших не сообщается.

Напомним, утром 2 июля российские войска в очередной раз обстреляли Николаев. На этот раз оккупанты выпустили по Николаеву 10 ракет типа Оникс. К счастью, в результате обстрелов жертв и пострадавших нет.