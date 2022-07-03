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Факти / Україна

Внаслідок обстрілів Будинку культури під Миколаєвом виникла пожежа

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Внаслідок обстрілів Будинку культури під Миколаєвом виникла пожежа
Фото: ДСНС

В результаті російського обстрілу сталась пожежа на території спортивної бази Будинку культури у Первомайську, що в Миколаївській області.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомляє ДСНС Миколаївської області.

– Рашисти продовжують знищувати об’єкти невійськової інфраструктури. 2 липня внаслідок влучання боєприпасів та уламків від них виникла пожежа спортивної бази Будинку культури у смт Первомайське Миколаївського району, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники дізнались про це о 10:17. Втім, пожежу на площі 100 кв.м вдалось ліквідувати лише через майже три години, о 13:03.

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– Будівлю врятовано від повного знищення. Одночасно із цим об’єктом в даному населеному пункті загорілася суха трава, сміття та господарча споруда на території приватного домоволодіння, – повідомили вогнеборці.

Надзвичайники загасили розповсюдження пожежі на площі 80 кв.м. Вони зазначили, що причиною виникнення пожежі трави та інших об’єктів стало те ж саме потрапляння боєприпасів та уламків від них.

Про загиблих чи постраждалих не повідомляється.

Нагадаємо, зранку 2 липня російські війська вчергове обстріляли Миколаїв. Цього разу окупанти випустили по Миколаєву 10 ракет типу Онікс. На щастя, внаслідок обстрілів жертв та постраждалих немає.

Джерело: ДСНС
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