Июль, 02 в 17:57

Утром 2 июля российские оккупанты направили на Николаев 10 ракет типа Оникс, выпущенных из ракетного комплекса Бастион на оккупированной Херсонщине.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

— В который раз атакованы объекты портовой и другой производственной инфраструктуры города, а также зафиксировано попадание в сельскохозяйственные угодья в пригороде, — говорится в сообщении.

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич добавил, что ракетные удары оккупанты начали наносить в 4.30 утра. К счастью, жертв и пострадавших нет.

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– В результате обстрелов пострадали объекты промышленности. Однако, как сообщает Военная комендатура обороны Николаева, большинство ракет легли в пригороде, – написал Сенкевич.

Напомним, что 29 июня оккупационные войска РФ нанесли 10 ракетных ударов по Николаеву, в результате попали в пятиэтажный жилой дом в спальном районе города. В результате атаки семь человек погибли, еще шесть пострадали.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.