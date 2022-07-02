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Факты / Украина

Зачистка Змеиного продолжается: ВСУ уничтожили на острове вражеские РСЗО Град и ЗРК Панцирь-С1

Татьяна Забожко, редактор ленты
Зачистка Змеиного продолжается: ВСУ уничтожили на острове вражеские РСЗО Град и ЗРК Панцирь-С1
Фото: УНИАН

В Украине продолжается военная операция по зачистке острова Змеиный.

В течение 1 июля украинские военные после доразведки обнаружили и уничтожили:

  • реактивную систему залпового огня Град,
  • один зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1,
  • три единицы бронированной и автомобильной техники,
  • автоцистерну и район укрытия другой техники.

– Признаков присутствия врага не выявлено, – отметили в Оперативном командовании Юг.

Как сообщили в ОК Юг, накануне российские военные нанесли шесть авиационных ударов по позициям украинских подразделений, по острову Змеиному и просто по мирным жителям.

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– Парами и группами вертолетов РФ обстреливала Херсонскую и Николаевскую области, а вечером применили еще и штурмовики. Обошлось без потерь с украинской стороны, – добавили в Оперативном командовании Юг.

В ответ украинские военные нанесли авиаудары по российским складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снигиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдового Брода.

Сейчас результаты доразведываются. Однако уже известно, что армия РФ потеряла:

  • 27 военных,
  • зенитно-ракетный комплекс Тор,
  • самоходную гаубицу Мста-С,
  • три единицы бронированной и автомобильной техники.
  • три полевых склада боеприпасов на Херсонщине.

Два беспилотника россияне потеряли во время разведки позиций ВСУ в Херсонском и Скадовском районах.

– Зажигательными боеприпасами из пары истребителей российские военные пытались выжечь на острове Змеином оставшиеся после них “остатки доброй воли” в виде заброшенной техники. Уже знакомая тактика “непопадания” и здесь была продемонстрирована в нескольких вариантах, – отметили в ОК Юг.

Вечером 1 июля вражеская авиация снова пыталась атаковать Одесскую область. Однако ракету Х-31, выпущенную из самолета над морем, точно уничтожило зенитное ракетное подразделение.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 129-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

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