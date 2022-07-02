Зачистка Змеиного продолжается: ВСУ уничтожили на острове вражеские РСЗО Град и ЗРК Панцирь-С1
В Украине продолжается военная операция по зачистке острова Змеиный.
В течение 1 июля украинские военные после доразведки обнаружили и уничтожили:
- реактивную систему залпового огня Град,
- один зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1,
- три единицы бронированной и автомобильной техники,
- автоцистерну и район укрытия другой техники.
– Признаков присутствия врага не выявлено, – отметили в Оперативном командовании Юг.
Как сообщили в ОК Юг, накануне российские военные нанесли шесть авиационных ударов по позициям украинских подразделений, по острову Змеиному и просто по мирным жителям.
– Парами и группами вертолетов РФ обстреливала Херсонскую и Николаевскую области, а вечером применили еще и штурмовики. Обошлось без потерь с украинской стороны, – добавили в Оперативном командовании Юг.
В ответ украинские военные нанесли авиаудары по российским складам боеприпасов, опорному пункту и скоплению вражеской силы и техники в районе Снигиревки, Благодатного, Ольгиного и Давыдового Брода.
Сейчас результаты доразведываются. Однако уже известно, что армия РФ потеряла:
- 27 военных,
- зенитно-ракетный комплекс Тор,
- самоходную гаубицу Мста-С,
- три единицы бронированной и автомобильной техники.
- три полевых склада боеприпасов на Херсонщине.
Два беспилотника россияне потеряли во время разведки позиций ВСУ в Херсонском и Скадовском районах.
– Зажигательными боеприпасами из пары истребителей российские военные пытались выжечь на острове Змеином оставшиеся после них “остатки доброй воли” в виде заброшенной техники. Уже знакомая тактика “непопадания” и здесь была продемонстрирована в нескольких вариантах, – отметили в ОК Юг.
Вечером 1 июля вражеская авиация снова пыталась атаковать Одесскую область. Однако ракету Х-31, выпущенную из самолета над морем, точно уничтожило зенитное ракетное подразделение.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 129-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: ОК Юг