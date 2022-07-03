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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что на Херсонском направлении продолжаются артиллерийские бои, больше похожие на дуэли.

Об этом он рассказал в эфире программы Фейгин LIVE.

По его словам, бои идут в пользу Вооруженных сил Украины и нам в этом хорошо помогает западное вооружение.

— Мы их кроем, они отвечают, но отвечают не очень успешно. Россияне берут не меткостью, а густотой стрельбы. А мы благодаря западному оружию и артиллерийской школе, и что у нас каждую батарея — это маленький разведывательный комплекс, наша артиллерия намного эффективнее. Мы заставляем их очень сильно напрягаться, хотя тратим один снаряд на их 15. Одно западное оружие — это как пять российских, — отметил Арестович.

Он уточнил, что западная артиллерия намного лучше российской по качеству самих машин, пороховых снарядов, конструктивного решения.

— Это как Mercedes и Запорожец, — сравнил советник главы ОПУ.

Что касается ситуации вокруг Херсона, то по словам Арестовича, как-то сложится ситуация, когда ВСУ подойдут к городу и оккупантам придется бежать двумя путями.

— Побегут через всего две ниточки, которые там есть — через Новокаховскую дамбу и Антоновский мост, — отмечает Алексей Арестович.

Он также заявил, что уже по факту военное командование будет решать, что делать с этими группировками врага: есть вариант не дать переправиться и грохнуть всех. Есть еще один вариант — дать им выйти.

— В любом случае город будет освобожден. Я придерживаюсь гипотезы, что они (российские военные — Ред.) станут в оборону к середине августа. Но мы не дадим им стать в оборону и провести референдум тоже не дадим, — сказал советник главы Офиса президента.

По его мнению, вражеская херсонская группировка обречена — она не сможет удержать плацдарм на правом берегу Днепра.