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Факты / Украина
Илья Нежигай |
Освобождение Ивановки в Херсонской области и ракетные удары РФ по Павлограду: что происходит на 130-й день войны (онлайн)

Освобождение Ивановки в Херсонской области и ракетные удары РФ по Павлограду: что происходит на 130-й день войны (онлайн)

Россия ударила ракетами по Павлограду в Днепропетровской области.

В Нацгвардии опровергли фейк кафиров об окружении украинских военных в Лисичанске.

Генштаб ВСУ говорит, что российские военные закрепляются в Верхнекаменке, недалеко от Лисичанска.

Украинские защитники уволили Ивановку в Херсонской области.

Украинские военные с помощью Байракторов добили российскую технику на Змеином.

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00:24 - 03 июля

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что на Херсонском направлении продолжаются артиллерийские бои, больше похожие на дуэли.

Об этом он рассказал в эфире программы Фейгин LIVE.

По его словам, бои идут в пользу Вооруженных сил Украины и нам в этом хорошо помогает западное вооружение.

— Мы их кроем, они отвечают, но отвечают не очень успешно. Россияне берут не меткостью, а густотой стрельбы. А мы благодаря западному оружию и артиллерийской школе, и что у нас каждую батарея — это маленький разведывательный комплекс, наша артиллерия намного эффективнее. Мы заставляем их очень сильно напрягаться, хотя тратим один снаряд на их 15. Одно западное оружие — это как пять российских, — отметил Арестович.

Он уточнил, что западная артиллерия намного лучше российской по качеству самих машин, пороховых снарядов, конструктивного решения.

— Это как Mercedes и Запорожец, — сравнил советник главы ОПУ.

Что касается ситуации вокруг Херсона, то по словам Арестовича, как-то сложится ситуация, когда ВСУ подойдут к городу и оккупантам придется бежать двумя путями.

— Побегут через всего две ниточки, которые там есть — через Новокаховскую дамбу и Антоновский мост, — отмечает Алексей Арестович.

Он также заявил, что уже по факту военное командование будет решать, что делать с этими группировками врага: есть вариант не дать переправиться и грохнуть всех. Есть еще один вариант — дать им выйти.

— В любом случае город будет освобожден. Я придерживаюсь гипотезы, что они (российские военные — Ред.) станут в оборону к середине августа. Но мы не дадим им стать в оборону и провести референдум тоже не дадим, — сказал советник главы Офиса президента.

По его мнению, вражеская херсонская группировка обречена — она не сможет удержать плацдарм на правом берегу Днепра.

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00:23 - 03 июля

Российская армия полностью разрушила в Украине сотни городов и сел, а во временной оккупации находится 2610 украинских населенных пунктов.

Об этом в вечернем обращении 2 июля сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что украинские защитники уже освободили из оккупации 1027 городов и сел.

– Территория 10 областей пострадала от боевых действий после 24 февраля. За это время удалось освободить 1027 городов и поселков, еще 2610 пока находятся под российской оккупацией. И большинство из них нуждаются в восстановлении, сотни из них – российская армия полностью разрушила, их фактически нужно строить заново. Но кроме этого – десятки городов в других областях Украины подверглись ракетным ударам, — сказал президент.

Он добавил, что на территории Украины были уничтожены сотни предприятий, среди которых, в частности, сложные и опасные производства из химических или металлургических отраслей.

ИсточникОфис президента

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