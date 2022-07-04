Продуктовые кредиты и товарный обмен: в магазинах Херсона действует бартер

Июль, 04 в 16:13

Главное управление разведки МО Украины сообщило, что в магазинах оккупированного Херсона вводится “натуральный обмен” товаров.

– Проблемы в финансовом секторе временно оккупированного Херсона привели к возвращению “натурального обмена” в местных магазинах. То есть товары отпускаются в обмен на другие товары, — информирует ГУР.

При этом продавец каждый раз отдельно договаривается с покупателем о курсе такого обмена. Есть зафиксированные случаи “продуктовых кредитов”, когда продавцы в магазинах отпускают товары взаймы под 10-20%.

Также в Херсоне участились случаи похищения экс-руководителей коммунальных учреждений и организаций, начальников среднего звена (начальников отделов и директоров департаментов) местных органов исполнительной власти.

Сейчас смотрят

— Это связано с попытками оккупационной администрации “уговорить” их пойти на сотрудничество с оккупантами и вернуться на прежнее рабочее место с целью возобновления работы соответствующей организации или службы, — говорится в сообщении.

Из учреждений, которые вели учет во время избирательных кампаний, вывезено около 20 коробок материалов о избирателях из Херсона. Это связывают с очередной попыткой проведения так называемого “референдума”.

Напомним, что ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия готовится к так называемым референдумам на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожских областях, дата – 11 сентября.

Источник: ГУР