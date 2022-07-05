Июль, 04 в 22:30

Украина ведет переговоры с Турцией и Организацией Объединенных Наций по экспорту украинского зерна.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерсон в Киеве 4 июля.

— Действительно, мы сейчас ведем переговоры с турецкой стороной и ООН. Наши представители отвечают за безопасность выхода из наших портов зерна. Прямо работаем с генеральным секретарем Антониу Гутеррешем, – отметил он.

По его словам, есть очень важный момент — чтобы кто-то, кроме России, которой Украина не может доверять, гарантировал безопасность кораблям тех или иных государств, которые будут приходить для загрузки той или иной продовольственной продукции.

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Как отметил глава государства, ООН занимает лидерскую позицию по этому вопросу.

– Они, как нам кажется, готовы возглавить этот процесс. С нашей стороны не теряем времени и работаем над разными путями — как железнодорожными, так и речными — по экспорту нашего зерна. Мы ежедневно увеличиваем экспорт. Это непросто, сложные условия, — добавил Зеленский.

В настоящее время в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна.