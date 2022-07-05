Липень, 04 в 22:30

Україна веде переговори з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй (ООН) щодо експорту українського зерна.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції з прем’єр-міністром Швеції Магдаленою Андерсон у Києві 4 липня.

– Справді, ми зараз ведемо переговори з турецькою стороною та з ООН. Наші представники, які відповідальні за безпеку виходу з наших портів зерна. Прямо працюємо з генеральним секретарем Антоніу Гутеррешем, – зазначив він.

За його словами, є дуже важливий момент – щоб хтось, окрім Росії, якій Україна не може довіряти, гарантував безпеку кораблям тих чи інших держав, які приходитимуть для завантаження тієї чи іншої продовольчої продукції.

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Як зазначив очільник держави, ООН займає лідерську позицію у цьому питанні.

– Вони, як нам здається, готові очолити цей процес. З нашого боку не втрачаємо часу і працюємо над різними шляхами – як залізничними, так і річковими – щодо експорту нашого зерна. Ми щодня збільшуємо експорт. Це непросто, складні умови, – додав Зеленський.

Наразі в українських портах заблоковані 22 млн тонн зерна.