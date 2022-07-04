Июль, 04 в 6:44

За штурм Лисичанска и района к западу от него отвечали два высокопоставленных генерала армии РФ – командующий центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин и командующий воздушно-космическими силами России генерал армии Сергей Суворикин.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что 3 июля российские войска захватили Луганскую область после взятия Лисичанска и населенных пунктов на административной границе Луганской области.

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Генштаб ВСУ также объявил, что украинские подразделения выведены из Лисичанска, чтобы избежать потерь личного состава.

Аналитики ISW отмечают, что оккупационная армия, вероятно, не полностью захватила Лисичанск и Луганскую область, несмотря на заявление Шойгу. В Минобороны РФ говорят, что все еще ведут бои в пределах Лисичанска.

В ISW считают, что армия РФ в следующий раз будет наступать на Северск, хотя вместо этого или одновременно могут начать более серьезные атаки на Бахмут или Славянск.

— Украинские силы, вероятно, продолжат отход к трассе E40, которая проходит от Славянска через Бахмут к Дебальцево. Пока неясно, решат ли они обороняться в районе Северска, — говорят американские аналитики.

Два высокопоставленных российских командира несут ответственность за тактические действия оккупантов в районе Лисичанска — командующий Центральным военным округом генерал-полковник Александр Лапин и командующий Воздушно-космическими силами России генерал армии Сергей Суворикин.

В ISW отмечают, что участие двух генералов такого уровня на небольшом участке фронта указывает на то, какое значение президент России Владимир Путин придавал захвату Лисичанска и границы Луганской области.