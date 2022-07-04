Липень, 04 в 6:44

За штурм Лисичанська і району на захід від нього відповідали два високопоставлені генерали армії РФ – командувач центральним військовим округом генерал-полковник Олександр Лапін і командувач повітряно-космічними силами Росії генерал армії Сергій Суворікін.

Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що 3 липня російські війська захопили Луганську область після взяття Лисичанська та населених пунктів на адміністративному кордоні Луганщини.

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Генштаб ЗСУ також оголосив, що українські підрозділи вивели з Лисичанська, щоб уникнути втрат особового складу.

Аналітики ISW зазначають, що окупаційна армія, ймовірно, не повністю захопила Лисичанськ та Луганську область, попри заяву Шойгу. У Міноборони РФ кажуть, що все ще тривають бої у межах Лисичанська.

В ISW вважають, що армія РФ наступного разу йтиме на штурм Сіверська, хоча натомість або одночасно можуть почати серйозні атаки на Бахмут чи Слов’янськ.

– Українські сили, ймовірно, продовжать відхід до траси E40, яка проходить від Слов’янська через Бахмут до Дебальцевого. Поки що неясно, чи вирішать вони оборонятися в районі Сіверська, – кажуть американські аналітики.

Два високопоставлені російські командири відповідальні за тактичні дії окупантів у районі Лисичанська – командувач Центрального військового округу генерал-полковник Олександр Лапін та командувач Повітряно-космічними силами Росії генерал армії Сергій Суворикін.

У ISW зазначають, що участь двох генералів такого рівня на невеликій ділянці фронту вказує на те, яке значення президент Росії Володимир Путін надавав захопленню Лисичанська та кордону Луганської області.