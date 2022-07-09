Украина получит грант на $1,7 млрд: на что потратят деньги

Июль, 09 в 15:30

Украина получит $1,7 млрд гранта от Целевого фонда одного донора, созданного Международным банком реконструкции и развития, Международной ассоциацией развития и USAID.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отметив, что это чрезвычайно весомая поддержка со стороны наших американских партнеров.

По словам Шмыгаля, проект соответствующего соглашения сегодня одобрили на заседании правительства. Грант Украина получит на безвозмездной основе, поэтому его не нужно будет возвращать.

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$1,7 млрд будут направлены на то, чтобы покрыть расходы государственного бюджета на оплату медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

8 июля США объявили о новом пакете военной помощи Украине в размере около $400 млн. Он включает в себя высокоточную артиллерию – HIMARS – для более эффективных атак на российские войска и технику.

Кроме HIMARS, США в новом пакете передадут Украине 1 тыс. снарядов для артиллерийских систем с повышенной точностью, которые не предоставлялись ВСУ ранее.