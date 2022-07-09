Україна отримає грант на $1,7 млрд: на що витратять гроші

Липень, 09 в 15:30

Україна отримає $1,7 млрд гранту від Цільового фонду одного донора, створеного Міжнародним банком реконструкції і розвитку, Міжнародною асоціацією розвитку та USAID.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, зазначивши, що це надзвичайно вагома підтримка з боку наших американських партнерів.

За Шмигаля словами, проєкт відповідної угоди сьогодні схвалили на засіданні уряду. Грант Україна отримає на безоплатній основі, тому його не потрібно буде повертати.

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$1,7 млрд будуть спрямовані на те, щоб покрити витрати державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.

8 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні у розмірі близько $400 млн. Він включає високоточну артилерію – HIMARS – для більш ефективних атак на російські війська та техніку.

Крім HIMARS, США в новому пакеті передадуть Україні 1 тис. снарядів для артилерійських систем з підвищеною точністю, які не надавалися ЗСУ раніше.