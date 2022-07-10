Июль, 10 в 19:54

Правозащитник, адвокат Николай Полозов сообщил, что родные более 750 украинских военнопленных обратились за помощью с их поиском к проекту Пошук.Полон.

– Я объединился с рядом правозащитных организаций, с которыми мы пытаемся осуществлять розыск военнопленных и предоставлять им помощь. Это гуманитарный проект под названием Пошук.Полон. На текущий момент, за менее чем две недели с момента запуска, поступило более 750 заявок, – сказал Полозов в эфире национального телемарафона.

По его словам, это – огромное количество людей и очень сложная работа.

На данный момент участники инициативы занимаются систематизацией полученных запросов и в ближайшее время планируют заняться поисками военнопленных, а также, при необходимости, оказывать им как паллиативную, так и правовую помощь.

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Он добавил, что шансы освободить украинских военных из плена однозначно есть и действовать нужно оперативно.

Это касается даже тех военнопленных, которые оказались в так называемых Л/ДНР, так как прецедент с участием российского адвоката уже был создан.

– У нас есть храбрые люди, которые готовы туда поехать и оказать необходимую помощь. Мы намерены этот шанс использовать, поскольку военнопленные нуждаются в защите, – подчеркнул юрист.

Он отметил, что финансово им помогает ряд некоммерческих организаций, у которых есть определенные ресурсы.

– Естественно этих ресурсов не хватит на защиту 6 или 7 тыс. человек, но весь ресурс, который есть, мы используем, чтобы защитить как можно больше украинских военнопленных и как можно большему числу предоставить помощь и поддержку, – отметил он.

Адвокат добавил, что РФ с помощью военнопленных из Украины пытается создавать пропагандистский продукт.

– Это же касается и псевдотрибуналов так называемых, где внутреннему российскому потребителю будут скармливать медийную историю… Но когда речь заходит о лицах, которые интересуют Россию и оказались в украинском плену, то, конечно же, картинка уходит на второй план, на первый – выходит голый расчет, – пояснил Полозов.

По его словам, совершенно очевидно, что такое большое количество украинских военнопленных российским властям не нужно.

– Их удерживают для того, чтобы они не вернулись в Украину, снова не вступили в ряды ВСУ, и с оружием в руках не защищали свою Родину. Большинство военнопленных так или иначе вернут или обменяют. Но некоторое количество будут преследовать на трибуналах для создания пропагандистской картинки и им в первую очередь нужно оказывать правовую помощь, – пояснил Николай Полозов.

Он уточнил, что речь идет, вероятнее всего, о командирах, представителях полка Азов и медийных лицах, которых российская власть будет использовать в своих пропагандистских шоу.

Фото: Николай Полозов