Липень, 10 в 19:54

Правозахисник, адвокат Микола Полозов повідомив, що рідні понад 750 українських військовополонених звернулися за допомогою із їх пошуком до проекту Пошук.Полон.

– Я об’єднався з низкою правозахисних організацій, з якими ми намагаємося здійснювати розшук військовополонених та надавати їм допомогу. Це гуманітарний проект під назвою Пошук.Полон. На даний момент, через менш ніж два тижні з моменту запуску, надійшло понад 750 заявок, – сказав Полозов в ефірі національного телемарафону.

За його словами, це величезна кількість людей і дуже складна робота.

Наразі учасники ініціативи займаються систематизацією отриманих запитів і найближчим часом планують зайнятися пошуками військовополонених, а також, за необхідності, надавати їм як паліативну, так і правову допомогу.

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Він додав, що шанси звільнити українських військових із полону однозначно є, та діяти потрібно оперативно.

Це стосується навіть тих військовополонених, які опинилися у так званих Л/ДНР, оскільки прецедент за участю російського адвоката вже був створений.

– У нас є хоробрі люди, які готові туди поїхати та надати необхідну допомогу. Ми маємо намір цей шанс використати, оскільки військовополонені потребують захисту, – наголосив юрист.

Він зазначив, що фінансово їм допомагає низка некомерційних організацій, які мають певні ресурси.

– Природно, цих ресурсів не вистачить на захист 6 або 7 тис. осіб, але весь ресурс, який є, ми використовуємо, щоб захистити якомога більше українських військовополонених і якомога більшій кількості надати допомогу та підтримку, – зазначив він.

Адвокат додав, що РФ за допомогою військовополонених із України намагається створювати пропагандистський продукт.

– Це ж стосується і псевдотрибуналів так званих, де внутрішньому російському споживачеві згодовуватимуть медійну історію… Але коли мова заходить про осіб, які цікавлять Росію і опинилися в українському полоні, то, звичайно, картинка йде на другий план, на перший – виходить голий розрахунок, – пояснив Полозов.

За його словами, цілком очевидно, що така велика кількість українських військовополонених російській владі не потрібна.

– Їх утримують для того, щоб вони не повернулися до України, знову не вступили до лав ЗСУ, та зі зброєю в руках не захищали свою Батьківщину. Більшість військовополонених так чи інакше повернуть чи обміняють. Але кількох переслідуватимуть на трибуналах для створення пропагандистської картинки і їм насамперед потрібно надавати правову допомогу, – пояснив Микола Полозов.

Він уточнив, що йдеться, найімовірніше, про командирів, представників полку Азов і медійних осіб, яких російська влада використовуватиме у своїх пропагандистських шоу.

Фото: Микола Полозов