Как будут работать школы, у которых нет бомбоубежищ, и какая ситуация с учителями — Шкарлет

Июль, 11 в 19:10

Министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, как будет проходить обучение в школах, в которых нет бомбоубежища.

— Если нет бомбоубежища (в заведении – Ред.) и рядом, то руководитель ОВА будет лично решать распоряжением, в соответствии с содержанием которого будет определяться формат обучения в каждой конкретной общине и учебном заведении. В соответствии с тем, есть ли акт безопасности, отвечает ли заведение условиям безопасности или нет. Где-то в 20 числах августа будет целостная картина, тогда и будем отчитываться, – говорит Шкарлет.

Также он сообщил, что в настоящее время за границей находятся 22 тыс. учителей, четыре месяца назад таких было более 30 тыс.

– Учителя возвращаются на свои рабочие места в Украину. Это утешительная ситуация. Если на территории общины будет решено, что школы работают в режиме офлайн, учителя должны вернуться, чтобы преподавать в режиме офлайн. Если в регионе будет опасность и определят, что режим работы исключительно онлайн, то учитель может преподавать онлайн, не возвращаясь в Украину, – сообщил министр.

Кроме того, Шкарлет отметил, что главная задача органов местного самоуправления, учредителей школ, Министерства образования, смежных министерств, таких как МВД, и ГСЧС — чтобы родители были убеждены, что школа — это место безопасности.

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Фото: Минобразования/Facebook