Як працюватимуть школи, у яких немає бомбосховищ, та яка ситуація з вчителями – Шкарлет

Липень, 11 в 19:10

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет розповів, як проходитиме навчання у школах, в яких немає бомбосховищ.

– Якщо немає бомбосховища (у закладі – Ред.) і поруч, то керівник ОВА особисто вирішуватиме, розпорядженням, відповідно до змісту якого визначатиметься формат навчання в кожній конкретній громаді та закладі освіти. Відповідно до того, чи є акт безпеки, чи відповідає заклад безпечним умовам чи ні. Десь у 20 числах серпня матимемо цілісну картину, тоді і будемо звітувати, – говорить Шкарлет.

Також він повідомив, що наразі за кордоном перебуває 22 тис. вчителів, чотири місяці тому таких було понад 30 тис.

– Вчителі повертаються до своїх робочих місць в Україну. Це втішна ситуація. Якщо на території певної громади буде вирішено, що школи працюють в режимі офлайн, то вчителі повинні повернутися, щоб викладати в режимі офлайн. Якщо в регіоні буде небезпека і визначать, що режим роботи винятково онлайн, то вчитель може викладати онлайн, не повертаючись до України, – повідомив міністр.

Крім того, Шкарлет зазначив, що головне завдання органів місцевого самоврядування, засновників шкіл, Міністерства освіти та суміжних міністерств, таких як МВС, та ДСНС – щоб батьки були впевнені, що школа – це місце безпеки.

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Фото: Міносвіти/Facebook