В Харькове сообщают о взрывах – СМИ
Требует проверки
Харьковчане сообщают о взрывах. Официальной информации по этому поводу пока не поступало.
— Угроза артобстрела в Харькове и Харьковской территориальной общине, — пишут в СМИ.
Воздушная тревога в Харькове и области была объявлена в 22.14.
Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.
Сейчас смотрят
Напомним, что ночью 12 июля российские военные нанесли ракетный удар по Харькову. В 03.30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе города.