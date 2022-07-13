Июль, 12 в 22:23

Харьковчане сообщают о взрывах. Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

— Угроза артобстрела в Харькове и Харьковской территориальной общине, — пишут в СМИ.

Воздушная тревога в Харькове и области была объявлена в 22.14.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

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Напомним, что ночью 12 июля российские военные нанесли ракетный удар по Харькову. В 03.30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе города.