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Факты / Украина

В Харькове сообщают о взрывах – СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
вибух

Харьковчане сообщают о взрывах. Официальной информации по этому поводу пока не поступало.

— Угроза артобстрела в Харькове и Харьковской территориальной общине, — пишут в СМИ.

Воздушная тревога в Харькове и области была объявлена в 22.14.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

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Напомним, что ночью 12 июля российские военные нанесли ракетный удар по Харькову. В 03.30 две ракеты ударили между зданиями в Шевченковском районе города.

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