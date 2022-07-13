РФ не смогла оккупировать Украину и хочет присоединить захваченные территории – ГУР

Июль, 13 в 14:12

Россия не достигла своей главной цели – оккупировать Украину – и готовится к присоединению уже захваченных территорий.

– Стратегическая цель России относительно полной оккупации нашей территории не достигнута. Во вторых, мы четко видим и располагаем информацией о том, что и в законодательном органе РФ, и в правительстве, и в других структурах сейчас активно прорабатываются все вопросы, связанные с возможной интеграцией временно оккупированных территорий в РФ – в политическом плане, экономическом и территориальном. Как это будет происходить, мы посмотрим поближе к осени. 11 сентября – это единственный день голосования, – сказал Вадим Скибицкий.

По его словам, уже те мероприятия, которые Россия проводит в Донецкой, Херсонской, Луганской областях, говорят о планомерной подготовке так называемых референдумов.

Кроме того, как отметил представитель ГУР МО Украины, сейчас в РФ готовятся законодательные инициативы, которые должны упростить процедуру получения гражданства относительно интеграции или присоединения территории к РФ.

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Вадим Скибицкий сказал, что объявление всеобщей мобилизации в России может быть тогда, когда будет объявлена ​​война.

— Путин не признает то, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки, он продолжает так называемую “специальную военную операцию” и не хочет признать, что это полномасштабная война. И не только на территории Луганской и Донецкой областей, как он говорил, а это полномасштабная война против украинского государства, против украинского народа, – подытожил он.

Источник: ГУР МО Украины

Фото: Depositphotos