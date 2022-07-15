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Факты / Украина

Вопрос времени: Резников о поставках Украине ракет дальностью до 300 км

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
Вопрос времени: Резников о поставках Украине ракет дальностью до 300 км
Фото: Генштаб ВСУ

Министр обороны Алексей Резников не исключает, что Украина может получить ракеты дальностью полета до 300 км.

По его словам, сначала США не хотели отправлять нам системы HIMARS, которые имеют дальность действия 80 км, и боеприпасы с GPS-наводкой.

Они опасались, что такой шаг может привести к эскалации войны. Теперь же, по мнению министра, сроки поставок снарядов с дальностью полета до 300 км – вопрос времени.

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– Я думаю, что это поэтапное движение. Мы даем им доказательство того, что мы можем использовать оружие с точностью и изощренностью, и мы получаем большую и большую дальность, — отметил он.

На днях Алексей Резников также сообщил, что в США довольны качеством использования украинскими артиллеристами систем HIMARS, высокоточным расходом каждой ракеты, чтобы поразить “болезненные” места российских войск.

Со своей стороны военный эксперт Олег Жданов ранее уже говорил, что полученные Украиной ракетные артиллерийские системы HIMARS меняют тактику полномасштабной войны.

10 июля стало известно, что Украина получит от США четыре системы HIMARS.

Источник: Financial Times
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