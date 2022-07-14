Как скальпелем хирург: США довольны точностью работы HIMARS по складам россиян

Июль, 13 в 21:11

В США удовлетворены качеством использования украинскими артиллеристами систем HIMARS, высокоточным расходом каждой ракеты именно с целью поражения “болезненных” мест российских войск.

Об этом было отмечено во время недавнего телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на совместном брифинге с министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком.

— Поражаем склады боеприпасов и командные пункты. Это действительно эффективное оружие, которое вместе с артиллерией 155-мм калибра, к которому в частности относят современные польские САУ Краб, наносят сегодня поражение России и меняют вообще картинку боя. Я думаю, что так в дальнейшем и будет, – подчеркнул Резников.

Подчеркивается, что Силы обороны Украины используют современный подход стран-членов НАТО по нанесению точных ударов, то есть работают как скальпелем хирург.

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Резников отметил, что высокоточного вооружения, получаемого Украиной, не очень много, ведь оказание помощи Украине означает уменьшение уровня обороноспособности страны, которая это делает.

— Это серьезный шаг на то, чтобы укрепить обороноспособность Украины, понимая, что немного уменьшится обороноспособность дружественной страны. Принимая это решение, мы должны понимать, что нет магазина, нет супермаркета, где можно легко купить HIMARS, САУ Краб и САУ Panzerhaubitze 2000. Поэтому это каждый раз просчет готовности обеспечить запасными частями, научить наших артиллеристов пользоваться системами, — уточнил Резников.

Он проинформировал, что при обычных условиях подготовка артиллеристов длится не менее трех месяцев, но наши военнослужащие при содействии польских и британских инструкторов овладевают через две недели.