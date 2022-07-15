Питання часу: Резніков про постачання Україні ракет дальністю до 300 км

Липень, 15 в 14:58

Міністр оборони Олексій Резніков не виключає, що Україна може отримати ракети дальністю польоту до 300 км.

За його словами, спочатку США не хотіли відправляти нам системи HIMARS, які мають дальність дії 80 км, та боєприпаси з GPS-наведенням.

Вони побоювались, що такий крок може призвести до ескалації війни. Тепер же, на думку міністра, терміни постачання снарядів із дальністю польоту до 300 км – питання часу.

Зараз дивляться

– Я думаю, що це поетапний рух. Ми даємо їм доказ того, що ми можемо використовувати зброю з точністю та витонченістю, і ми отримуємо більшу і більшу дальність, – зазначив він.

Днями Олексій Резніков також повідомив, що у США задоволені якістю використання українськими артилеристами систем HIMARS, високоточною витратою кожної ракети, щоб вразити “болючі” місця російських військ.

Зі свого боку військовий експерт Олег Жданов раніше вже говорив, що отримані Україною ракетні артилерійські системи HIMARS змінюють тактику повномасштабної війни.

10 липня стало відомо, що Україна отримає від США чотири системи HIMARS.