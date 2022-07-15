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Факти / Україна

Знайдемо і покараємо за наш біль: Зеленський про ракетні обстріли Вінниці та Миколаєва

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський запевнив, що влада робить усе, щоб знайти й покарати російських терористів, відповідальних за ракетні обстріли українських міст.

– З’ясовуємо деталі по кожному ракетному обстрілу території нашої держави. Терористи понесуть повну відповідальність за все, що роблять, – наголосив він.

Глава держави нагадав, що внаслідок ракетного удару по Вінниці загинули 23 людини, зокрема троє дітей, ще 197 постраждалих звернулися за медичною допомогою, а 11 людей досі залишаються зниклими безвісти.

У Миколаєві, за його словами, чотири ракети влучили у навчальний корпус педагогічного університету, там поранено двох людей. Окрім того, ще чотири ракети вцілили в корпус Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова.

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– Наш спільний великий біль. Росія поводиться як держава-терорист, стріляючи по цивільному населенню. Ми зробимо все, щоб знайти й покарати тих, хто віддає злочинні накази, і тих, хто їх виконує, – сказав президент.

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