Ракетный удар по Виннице: опознали еще двоих погибших детей и 17 взрослых
В Виннице опознали еще двоих детей, погибших в результате ракетного удара России 14 июля. Ими оказались два мальчика семи и восьми лет.
– Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице. Среди жертв России трое детей: 4-летняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет, – говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой МВД 15 июля.
Как пояснил глава Нацполиции Игорь Клименко, один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре – он погиб вместе с матерью.
Еще один мальчик ждал своего дядю в автомобиле, который был припаркован. Отмечается, что ребенок “попал в огненную ловушку”, а его родственника отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован.
Кроме того, в тяжелом состоянии в больнице находится мать погибшей четырехлетней девочки.
– 14 родственников без вести пропавших сдали свои биологические образцы. Наши специалисты уже провели более 200 сопоставлений выделенных ДНК-профилей. 12 из 19 идентифицированных лиц были опознаны с помощью технологии скоростной установки ДНК, – говорится в сообщении.
Всего за медпомощью, согласно опубликованным данным, обратилось 183 человека.
Из них 82 госпитализировали, среди раненых – четыре ребенка.
Остаются без вести пропавшими восемь человек.
– Сегодня, 15 июля, Винничина в трауре. Искренние соболезнования родным и близким погибших. Россияне, мы не забудем и не простим. Никогда, – подчеркнул Клименко.