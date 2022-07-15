Ракетный удар по Виннице: опознали еще двоих погибших детей и 17 взрослых

Июль, 15 в 14:25

В Виннице опознали еще двоих детей, погибших в результате ракетного удара России 14 июля. Ими оказались два мальчика семи и восьми лет.

– Полиция идентифицировала 19 из 23 погибших в результате ракетных ударов по Виннице. Среди жертв России трое детей: 4-летняя девочка и два мальчика 7 и 8 лет, – говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой МВД 15 июля.

Как пояснил глава Нацполиции Игорь Клименко, один из мальчиков в момент атаки проходил обследование в медицинском центре – он погиб вместе с матерью.

Еще один мальчик ждал своего дядю в автомобиле, который был припаркован. Отмечается, что ребенок “попал в огненную ловушку”, а его родственника отбросило взрывной волной, сейчас он госпитализирован.

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Кроме того, в тяжелом состоянии в больнице находится мать погибшей четырехлетней девочки.

– 14 родственников без вести пропавших сдали свои биологические образцы. Наши специалисты уже провели более 200 сопоставлений выделенных ДНК-профилей. 12 из 19 идентифицированных лиц были опознаны с помощью технологии скоростной установки ДНК, – говорится в сообщении.

Всего за медпомощью, согласно опубликованным данным, обратилось 183 человека.

Из них 82 госпитализировали, среди раненых – четыре ребенка.

Остаются без вести пропавшими восемь человек.