Июль, 17 в 14:32

Российские оккупанты жалуются на безразличие своего командования.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор солдата РФ с отцом, опубликованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Оккупант рассказал, что давно ждет вывода подразделения в тыл, но на смену им никого не присылают. Он считает, что это делается специально, чтобы их “всех убрать”.

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– Нас здесь осталось меньше 200. А по спискам более 20 тыс. Они нам только говорят – памперсы поменяйте. Что вы боитесь? А “туда”, по новостям ребята читают, оружие новое привозят из Америки. А у нас нет. У нас даже ни одного танка нет. У нас был танк один – 72. Его на*уй сожгли, — сказал оккупант.

Также солдат отметил, что украинские военные уничтожили все российские склады с боеприпасами.

– Склады с боеприпасами все уничтожили. Они теперь тыл начали е*ать. Все командование стоит теперь в 90 километрах от нас. Если что-нибудь случится или нам какая-нибудь помощь нужна будет, они даже не успеют приехать, бл*ть. Нас прямо с лица земли сотрут на*уй, — говорит он.

Ранее ГУР МО опубликовали телефонный разговор, в котором оккупант рассказал об убийствах на войне в Украине. По словам солдата, он выстрелил в женщину, а затем убил мужчину, который на коленях просил сохранить ему жизнь.