Липень, 17 в 14:32

Російські окупанти жаліються на байдужість свого командування.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова солдата РФ з батьком, яку опублікувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Окупант розповів, що давно чекає на виведення підрозділу в тил, але на зміну їм нікого не надсилають. Він вважає, що це робиться спеціально, щоб їх “усіх прибрати”.

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– Нас тут залишилось менше 200. А по спискам понад 20 тис. Вони нам тільки кажуть – памперси поміняйте. Чого ви боїтесь? А “туди”, по новинам хлопці читають, зброю нову привозять з Америки. А у нас ні*уя. У нас навіть жодного танку немає. У нас був танк один – 72. Його на*уй спалили, – сказав окупант.

Також солдат РФ зазначив, що українські військові знищили всі російські склади з боєприпасами.

– Склади з боєприпасами всі знищили. Вони тепер тил почали є*ать. Все командування стоїть тепер за 90 кілометрів від нас. Якщо щось трапиться чи нам якась допомога потрібна буде, вони навіть не встигнуть приїхати, бл*ть. Нас просто з лиця землі зітруть на*уй, – каже він.

Раніше ГУР МО опублікували телефонну розмову, в якій окупант розповів про вбивства на війні в Україні. За словами солдата, він вистрелив у жінку, а потім вбив чоловіка, який навколішки просив зберегти йому життя.