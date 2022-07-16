Июль, 16 в 15:02

Под Харьковом у россиян началась “лютая паника”, практически все солдаты хотят бежать с войны в Украине.

Об этом свидетельствует телефонный разговор оккупанта с матерью, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

– У нас рота хочет бежать. Не знаю, командир роты будет бежать или нет, но, скорее всего, он об этом не знает. У нас здесь у генерала прозвища Кровавый генерал, Колыван, Животное. Он сказал, что ему по*уй на людей, он хочет зайти в Харьков. Просто у всех началась уже лютая паника, вот и все, – говорит оккупант.

Мама россиянина убеждает его, что он якобы отрабатывает грехи за прошлую жизнь.

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– В прошлой жизни у тебя в карте стоит, что ты сейчас в горячей точке, потому что у тебя было предательство родины, – говорит мать оккупанту.

Оккупант отметил, что из взвода никто не хочет оставаться на войне, а более 100 человек уже сбежали и сейчас находятся в Калининграде.

В то же время мать россиянина считает, что сын должен воевать до конца, выполняя свой “долг перед родиной”.