Навколішки просив, щоб не стріляв: солдат РФ розповів, як вбивав людей в Україні
Російський окупант розповів, як вбив в Україні жінку та чоловіка, який навколішки просив зберегти йому життя.
Про це свідчить перехоплена телефонна розмова солдата РФ з сестрою, яку опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.
– Найстрашніше, я жінку вбив. Не міг заснути, коли я вбив жінку. А вона, коротше, вночі по селу ходила. А вранці у нас на*уй село все розстріляли. Вона дала координати, де ми розташовані. І нас нах*й снарядами почали розбивати, нах*уй гарматами. Вона почала тікати, ну, а я вистрілив у неї. Хлопці похвалили, сказали, правильно з такими. Довелося мені вбивати. Ось один просив навколішки, щоб не вбивав, а я в нього вистрілив, – розповів солдат РФ.
Росіянин зазначив, що українські військові майже повністю знищили його батальйон, а також за ніч спалили 50 російських танків.
– Я зараз перевівся в інший підрозділ. Я тепер в артилерії, бо нашого батальйону більше немає. Розбили весь батальйон. Із 300 людей залишилося 15. У ці 15 людей увійшов і я. На моїх очах прямо моїх друзів. Коротше, там точно міна прилетіла в трьох. За ніч 50 танків спалили, – сказав окупант.