Липень, 17 в 12:59

Російський окупант розповів, як вбив в Україні жінку та чоловіка, який навколішки просив зберегти йому життя.

Про це свідчить перехоплена телефонна розмова солдата РФ з сестрою, яку опублікувало Головне управління розвідки Міноборони.

– Найстрашніше, я жінку вбив. Не міг заснути, коли я вбив жінку. А вона, коротше, вночі по селу ходила. А вранці у нас на*уй село все розстріляли. Вона дала координати, де ми розташовані. І нас нах*й снарядами почали розбивати, нах*уй гарматами. Вона почала тікати, ну, а я вистрілив у неї. Хлопці похвалили, сказали, правильно з такими. Довелося мені вбивати. Ось один просив навколішки, щоб не вбивав, а я в нього вистрілив, – розповів солдат РФ.

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Росіянин зазначив, що українські військові майже повністю знищили його батальйон, а також за ніч спалили 50 російських танків.