Липень, 18 в 19:17

Останні дії Чорноморського флоту РФ свідчать про те, що Україна вже найближчим часом може отримати ракети дальністю польоту до 300 км.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов. Він звернув увагу на останні переміщення частини ескадри Чорноморського флоту із тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська. Відомо, що ворог передислокував значну кількість кораблів.

– Це доволі хороший знак. Він може свідчити про те, що все ж таки ракети ATACMS для пускових установок HIMARS та M270 нам дадуть. Причому дадуть найближчим часом. Чому роблю такий висновок? Тому що коли пішли серйозні розмови про те, що завтра-післязавтра нам передадуть ракети Гарпун, чорноморська ескадра відійшла у відкрите море на дистанцію, приблизно більш дальню, ніж зона враження ракет Гарпун з нашого узбережжя. Чим дала нам можливість убезпечити акваторію Чорного моря та взяти її під вогневий контроль, – зазначив експерт.

За словами Жданова, зараз спостерігається та ж ситуація: як тільки на офіційному рівні почали лунати заяви про передачу Україні ракет ATACMS до реактивних систем залпового вогню з дальністю до 300 км, ескадра кораблів РФ перебазовується в місто Новоросійськ.

Зараз дивляться

– Вони прекрасно розуміють, що ми можемо вдарити по Севастопольській бухті, де знаходяться кораблі та підводні човни, коли вони завантажуються ракетами Калібр. А, можливо, ракет Калібр залишилося настільки мало, що везти їх у Крим, ризикувати не хочеться. Тому вони вже будуть завантажуватися в Новоросійську, – додав військовий експерт.

Як відомо, 8 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України в розмірі близько $400 млн, який включає ще чотири РСЗВ HIMARS та високоточні снаряди. Тоді в ЗМІ з’явилася інформація, що наша держава може отримати снаряди для HIMARS максимальної дальності ураження, тобто до 300 км.

Згодом міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна може отримати ракети дальністю польоту до 300 км, і це лише питання часу.

Джерело: Олег Жданов

Фото: Генеральний штаб ЗСУ