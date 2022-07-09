США передадут Украине снаряды для HIMARS для ударов на расстояние до 300 км — СМИ

Июль, 09 в 2:06

Украина получит снаряды для РСЗО HIMARS максимальной дальности поражения, что может атаковать врага на дистанции до 300 км.

Об этом пишет украинское издание ZN.UA со ссылкой на неназванные источники в одном из штабов оперативного командования.

Ранее американские медиа, в том числе издание Financial Times, сообщали, что в рамках нового пакета военной помощи для Украины со стороны Соединенных Штатов, кроме самих систем HIMARS, будут поставляться более дальнобойные высокоточные снаряды.

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Издание со ссылкой на неназванного представителя Пентагона писало, что снаряды для РСЗО стреляют дальше и имеют большую точность, чем переданные ранее образцы. Впрочем, FT не указывает, о каких именно снарядах идет речь.

Напомним, снаряды, которые раньше имела Украина для подавления наступления РФ, это GMLRS с максимальной дистанцией поражения около 70 км. При этом максимальная дальность снарядов, которые может использовать HIMARS, достигает цели на дистанции до 300 км.

Напомним, вечером 8 июля стало известно, что США объявили о новом пакете военной помощи в размере около $400 млн, который будет включать еще четыре РСЗО HIMARS и высокоточные снаряды.

Фото: Генштаб ВСУ