Разведывал позиции противокорабельных комплексов ВСУ: в Одессе задержан российский агент
В Одессе сотрудники СБУ задержали предателя, для России разведывавшего позиции противокорабельных комплексов Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Так, российский агент пытался установить местонахождение и перемещение подразделений ВСУ, противокорабельных комплексов и систем противовоздушной обороны в причерноморских районах Украины.
Полученные координаты оккупанты планировали использовать для нанесения ракетных ударов.
Предателя завербовали спецслужбы РФ – общались с ним через анонимный Telegram-канал.
Кроме того, коллаборант должен был заниматься формированием разветвленной агентурной сети для сбора разведывательной информации.
В настоящее время пособнику врага сообщили о подозрении, суд взял его под стражу.
В Новой Каховке Херсонской области убит подозреваемый в коллаборационизме полицейский Сергей Томко.