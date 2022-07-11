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Факты / Украина / Общество

Разведывал позиции противокорабельных комплексов ВСУ: в Одессе задержан российский агент

Марта Бондаренко, редактор ленты
Разведывал позиции противокорабельных комплексов ВСУ: в Одессе задержан российский агент
Фото: СБУ

В Одессе сотрудники СБУ задержали предателя, для России разведывавшего позиции противокорабельных комплексов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Так, российский агент пытался установить местонахождение и перемещение подразделений ВСУ, противокорабельных комплексов и систем противовоздушной обороны в причерноморских районах Украины.

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Полученные координаты оккупанты планировали использовать для нанесения ракетных ударов.

Предателя завербовали спецслужбы РФ – общались с ним через анонимный Telegram-канал.

Кроме того, коллаборант должен был заниматься формированием разветвленной агентурной сети для сбора разведывательной информации.

В настоящее время пособнику врага сообщили о подозрении, суд взял его под стражу.

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Источник: СБУ
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