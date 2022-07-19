Липень, 19 в 12:13

ВРУ проголосувала за звільнення Баканова

Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови СБУ. ВРУ проголосувала за звільнення Баканова / 2 фотографии Це рішення підтримали 265 народних обранців. Голоси відповідно до фракцій розподілились так: Зараз дивляться Слуга народу – 203,

Європейська солідарність – 0,

Батьківщина – 11,

Платформа за життя та мир – 2,

Партія За майбутнє – 12,

Голос – 0,

Довіра – 17,

Відновлення України – 11,

Позафракційні – 9. Кількома годинами раніше стало відомо, що звільнення Івана Баканова підтримав комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. За проголосували восьмеро членів комітету, ще троє утримались. 17 липня Івана Баканова було усунуто з посади голови Служби безпеки України указом президента України Володимира Зеленського.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter