ВРУ проголосувала за звільнення Баканова
Фото: СБУ
Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови СБУ.
ВРУ проголосувала за звільнення Баканова / 2 фотографии
Це рішення підтримали 265 народних обранців.
Голоси відповідно до фракцій розподілились так:
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- Слуга народу – 203,
- Європейська солідарність – 0,
- Батьківщина – 11,
- Платформа за життя та мир – 2,
- Партія За майбутнє – 12,
- Голос – 0,
- Довіра – 17,
- Відновлення України – 11,
- Позафракційні – 9.
Кількома годинами раніше стало відомо, що звільнення Івана Баканова підтримав комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.
За проголосували восьмеро членів комітету, ще троє утримались.
17 липня Івана Баканова було усунуто з посади голови Служби безпеки України указом президента України Володимира Зеленського.