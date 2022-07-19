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Факти / Україна

ВРУ проголосувала за звільнення Баканова

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Іван Баканов
Фото: СБУ

Верховна Рада проголосувала за звільнення Івана Баканова з посади голови СБУ.

ВРУ проголосувала за звільнення Баканова / 2 фотографии

Це рішення підтримали 265 народних обранців.

Голоси відповідно до фракцій розподілились так:

Зараз дивляться
  • Слуга народу – 203,
  • Європейська солідарність – 0,
  • Батьківщина – 11,
  • Платформа за життя та мир – 2,
  • Партія За майбутнє – 12,
  • Голос – 0,
  • Довіра – 17,
  • Відновлення України – 11,
  • Позафракційні – 9.

Кількома годинами раніше стало відомо, що звільнення Івана Баканова підтримав комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.

За проголосували восьмеро членів комітету, ще троє утримались.

17 липня Івана Баканова було усунуто з посади голови Служби безпеки України указом президента України Володимира Зеленського.

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