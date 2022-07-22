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Факти / Україна

За добу ЗСУ знищили чотири склади РФ з боєприпасами та базу окупантів

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби 21 липня українські військові знищили чотири російських склади з боєприпасами, а також одну базу окупантів.

Зокрема, ЗСУ завдали противнику втрат у таких локаціях:

  • Бериславський район, Херсонщина (склад боєприпасів)
  • Скадовськ, Херсонщина (база окупантів)
  • Чорнобаївка (район), Херсонщина (склад боєприпасів)
  • Донецьк (склад боєприпасів)
  • Ясинувата, Донеччина (склад боєприпасів)

Крім цього, українські захисники відбили штурмові дії російських військ на трьох напрямках.

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Зокрема, у напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – село Івано-Дар’ївка Бахмутського району Донецької області. А також окупанти зазнали втрат у районі Клинове – Вершина і Миронівка – Вуглегірська ТЕС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 148-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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