За добу ЗСУ знищили чотири склади РФ з боєприпасами та базу окупантів
Фото: Генштаб ЗСУ
Протягом доби 21 липня українські військові знищили чотири російських склади з боєприпасами, а також одну базу окупантів.
Зокрема, ЗСУ завдали противнику втрат у таких локаціях:
- Бериславський район, Херсонщина (склад боєприпасів)
- Скадовськ, Херсонщина (база окупантів)
- Чорнобаївка (район), Херсонщина (склад боєприпасів)
- Донецьк (склад боєприпасів)
- Ясинувата, Донеччина (склад боєприпасів)
Крім цього, українські захисники відбили штурмові дії російських військ на трьох напрямках.
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Зокрема, у напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – село Івано-Дар’ївка Бахмутського району Донецької області. А також окупанти зазнали втрат у районі Клинове – Вершина і Миронівка – Вуглегірська ТЕС.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 148-му добу.
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