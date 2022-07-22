Липень, 21 в 22:34

Протягом доби 21 липня українські військові знищили чотири російських склади з боєприпасами, а також одну базу окупантів.

Зокрема, ЗСУ завдали противнику втрат у таких локаціях:

Бериславський район, Херсонщина (склад боєприпасів)

Скадовськ, Херсонщина (база окупантів)

Чорнобаївка (район), Херсонщина (склад боєприпасів)

Донецьк (склад боєприпасів)

Ясинувата, Донеччина (склад боєприпасів)

Крім цього, українські захисники відбили штурмові дії російських військ на трьох напрямках.

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Зокрема, у напрямку Лисичанський нафтопереробний завод – село Івано-Дар’ївка Бахмутського району Донецької області. А також окупанти зазнали втрат у районі Клинове – Вершина і Миронівка – Вуглегірська ТЕС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 148-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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