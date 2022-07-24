Украинская разведка просит жителей Энергодара передать данные об оккупантах и коллаборантах
Главное управление разведки при Минобороны Украины просит жителей оккупированного Энергодара предоставить украинским спецслужбам информацию о ситуации в городе.
Об этом говорится в сообщении ГУР МО за 23 июля.
Обращение разведчиков адресовано жителям Энергодара и близлежащих территорий.
ГУР просит украинцев из временно оккупированного города предоставить следующую информацию:
— точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами),
— места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательная геопривязка с координатами),
— места расположения и маршруты передвижения военной техники,
— точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и занимаемые сейчас),
— лиц, сочувствующих оккупантам и других сторонников оккупационных властей.
— Вместе выгоним оккупантов с родной земли, — сообщили разведчики.
Напомним, 20 июля в оккупированном Энергодаре Запорожской области, недалеко от атомных блоков АЭС, прогремели взрывы. По предварительной информации, там была военная база русских военных.
Источник: ГУР МО