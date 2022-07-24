Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Украинская разведка просит жителей Энергодара передать данные об оккупантах и коллаборантах

Илья Нежигай, редактор ленты
Енергодар
Фото: УНИАН

Главное управление разведки при Минобороны Украины просит жителей оккупированного Энергодара предоставить украинским спецслужбам информацию о ситуации в городе.

Об этом говорится в сообщении ГУР МО за 23 июля.

Обращение разведчиков адресовано жителям Энергодара и близлежащих территорий.

Сейчас смотрят

ГУР просит украинцев из временно оккупированного города предоставить следующую информацию:

— точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами),
— места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательная геопривязка с координатами),
— места расположения и маршруты передвижения военной техники,
— точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и занимаемые сейчас),
— лиц, сочувствующих оккупантам и других сторонников оккупационных властей.

— Вместе выгоним оккупантов с родной земли, — сообщили разведчики.

Напомним, 20 июля в оккупированном Энергодаре Запорожской области, недалеко от атомных блоков АЭС, прогремели взрывы. По предварительной информации, там была военная база русских военных.

Источник: ГУР МО

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка