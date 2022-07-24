Июль, 23 в 22:08

Главное управление разведки при Минобороны Украины просит жителей оккупированного Энергодара предоставить украинским спецслужбам информацию о ситуации в городе.

Об этом говорится в сообщении ГУР МО за 23 июля.

Обращение разведчиков адресовано жителям Энергодара и близлежащих территорий.

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ГУР просит украинцев из временно оккупированного города предоставить следующую информацию:

— точное расположение пунктов дислокации и адреса проживания оккупационных войск (желательное геопривязывание с координатами),

— места жительства руководящего состава оккупационных войск (желательная геопривязка с координатами),

— места расположения и маршруты передвижения военной техники,

— точные данные местных коллаборантов, которые перешли на сторону врага (адрес проживания и нахождения, геопривязывание с координатами, ФИО, должности и место работы до 24 февраля 2022 года и занимаемые сейчас),

— лиц, сочувствующих оккупантам и других сторонников оккупационных властей.

— Вместе выгоним оккупантов с родной земли, — сообщили разведчики.

Напомним, 20 июля в оккупированном Энергодаре Запорожской области, недалеко от атомных блоков АЭС, прогремели взрывы. По предварительной информации, там была военная база русских военных.

Источник: ГУР МО