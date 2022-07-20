Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Возле Энергодарской АЭС раздались взрывы — СМИ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Требует проверки
Возле Энергодарской АЭС раздались взрывы — СМИ

В Энергодаре Запорожской области, недалеко от атомных блоков АЭС, прозвучали взрывы.

По предварительной информации, там располагалась военная база российских военных.

– Сейчас оттуда поднимается столб черного дыма. Информация уточняется, – пишут в СМИ.

Официальной информации пока не поступало.

Сейчас смотрят

 

В СМИ распространяются видео и фото последствий взрыва.

Напомним, что несколько дней назад на Запорожской АЭС были ранены девять россиян, есть погибшие.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка