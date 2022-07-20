Возле Энергодарской АЭС раздались взрывы — СМИ

Июль, 20 в 16:16

В Энергодаре Запорожской области, недалеко от атомных блоков АЭС, прозвучали взрывы.

По предварительной информации, там располагалась военная база российских военных.

– Сейчас оттуда поднимается столб черного дыма. Информация уточняется, – пишут в СМИ.

Официальной информации пока не поступало.

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В СМИ распространяются видео и фото последствий взрыва.

Напомним, что несколько дней назад на Запорожской АЭС были ранены девять россиян, есть погибшие.