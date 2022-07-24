Липень, 23 в 22:08

Головне управління розвідки при Міноборони України просить мешканців окупованого Енергодару надати українським спецслужбам інформацію про ситуацію в місті.

Про це йдеться у повідомленні ГУР МО за 23 липня.

Звернення розвідників адресовано до мешканців Енергодару та прилеглих територій.

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ГУР просить українців з тимчасово окупованого міста надати наступну інформацію:

— точне розташування пунктів дислокації та адреси проживання окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),

— місця проживання керівного складу окупаційних військ (бажане геоприв’язування з координатами),

— місця розташування та маршрути пересування військової техніки,

— точні дані місцевих колаборантів, які перейшли на бік ворога (адреса проживання та знаходження, геоприв’язуваня з координатами, ПІБ, посади та місце праці до 24 лютого 2022 року та посади, займані зараз),

— осіб, які “співчувають” окупантам та інших прибічників окупаційної влади.

– Разом виженемо окупантів з рідної землі, – повідомили розвідники.

Нагадаємо, 20 липня в окупованому Енергодарі Запорізької області, неподалік атомних блоків АЕС, пролунали вибухи. За попередньою інформацією, там була військова база російських військових.

Джерело: ГУР МО