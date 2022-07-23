Июль, 23 в 7:44

Российский враг продолжает массированные обстрелы по всему вооружению Харьковского, Краматорского, Бахмутского, Авдеевского и Запорожского направлений.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации на фронте.

Так, в Харьковской области захватчики лупили из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов: Харьков, Золочев, Питомник, Борщева, Лесное, Русские и Черкасские Тишки и Мосьпаново.

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На Славянском направлении российский враг обстрелял районы Грушевахи, Долины, Краснополья, Дибровного, Мазановки, Протопоповки, Чепиля, Большой Камышевахи, Норцовки, Богородичного, Вернополья и Карнауховки.

На Краматорском направлении противник вел обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Верхнекаменского, Стародубовки, Пискуновки, Северска, Белогоровки, Григорьевки, Спорного и Выемки. Штурм в направлении Верхнекаменского и Северского украинские вооруженные силы успешно отразили.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из артиллерии районы Яковлевки, Соледара, Бахмута, Покровского, Бахмутского и Новолуганского. Вблизи Новолуганского также нанесли авиационные удары.

Российская армия снова пыталась штурмовать Покровскую и территорию Углегорской ТЭС, однако снова неудачно. Понеся потери враг отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов: Новобахмутовка, Пески, Угледар, Опросное, Водяное, Пречистовка, Малая Токмачка, Новояковловка, Успеновка, Орехов, Павловка, Новополь, Щербаки, Новоандреевка.

Также враг нанес авиационные удары возле Красногоровки и Каменки.

На Южнобужском направлении противник продолжает бороться с занятыми ранее позициями.

В Генштабе отмечают, что вне пунктов базирования находятся два вражеских носителя крылатых ракет Калибр.