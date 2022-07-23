Липень, 23 в 7:44

Російський ворог продовжує масовані обстріли з усього наявного озброєння Харківського, Краматорського, Бахмутського, Авдіївського та Запорізького напрямків.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті.

Так, на Харківщині загарбники гатили з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Харків, Золочів, Питомник, Борщова, Лісне, Руські та Черкаські Тишки та Мосьпанове.

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На Слов’янському напрямку російський ворог обстріляв райони Грушувахи, Долини, Краснопілля, Дібровного, Мазанівки, Протопопівки, Чепіля, Великої Комишувахи, Норцівки, Богородичного, Вірнопілля та Карнаухівки.

На Краматорському напрямку противник вів обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії поблизу Верхньокамʼянського, Стародубівки, Пискунівки, Сіверська, Білогорівки, Григорівки, Спірного та Виїмки. Штурм у напрямку Верхньокам’янського та Сіверська українські збройні сили успішно відбили.

На Бахмутському напрямку окупанти обстріляли з артилерії райони Яковлівки, Соледара, Бахмута, Покровського, Бахмутського та Новолуганського. Поблизу Новолуганського також завдали авіаційних ударів.

Російська армія знову намагалася штурмувати Покровське та територію Вуглегірської ТЕС, проте знову невдало. Зазнавши втрат ворог відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано обстріли в районах населених пунктів: Новобахмутівка, Піски, Вугледар, Опитне, Водяне, Пречистівка, Мала Токмачка, Новояковлівка, Успенівка, Оріхів, Павлівка, Новопіль, Щербаки, Новоандріївка та Малі Щербаки.

Також ворог завдав авіаційних ударів біля Красногорівки та Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку противник продовжує обороняти зайняті раніше позиції.

У Генштабі наголошують, що поза пунктами базування перебувають два ворожих носії крилатих ракет Калібр.