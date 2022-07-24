В разведке Британии прокомментировали заявления Лаврова о “расширении географии” войны

Июль, 24 в 10:26

В британской разведке прокомментировали заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о “расширении географии” захвата украинских территорий в полномасштабной войне.

По мнению разведчиков, министр иностранных дел России заговорил об этом из-за подготовки РФ к проведению новых так называемых референдумов за пределами Луганщины и Донетчины.

Так, в разведке напомнили, что 20 июля Лавров заявил, что Россия расширила масштабы своей “специальной операции” за пределы самопровозглашенных псевдореспублик “ДНР” и “ЛНР”.

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Он сказал, что “операция” включает новые районы, в частности Херсонской и Запорожской областей, из-за того, что западные страны поставляют Украине оружие большей дальности.

– Это почти наверняка неправда. Россия не “расширила” свою войну; сохранение долгосрочного контроля за этими районами почти наверняка являлось начальной целью вторжения. РФ вторглась в эти районы в феврале, и оккупационные власти публично обсуждают перспективы проведения так называемых референдумов на этих территориях, по меньшей мере, с середины марта. Существует реальная возможность того, что Лавров сделал эти комментарии, чтобы подготовить почву для проведения “референдумов” на оккупированных территориях за пределами Луганщины и Донетчины, — отметили в разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 24 July 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/N1aAOViSoa ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/3JrD4THmNZ — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) July 24, 2022

Также британские разведчики добавили, что на Донбассе маломасштабные российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но прогресс у них минимален.