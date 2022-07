В разведке Британии прокомментировали заявления Лаврова о “расширении географии” войны

В британской разведке прокомментировали заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о “расширении географии” захвата украинских территорий в полномасштабной войне.

По мнению разведчиков, министр иностранных дел России заговорил об этом из-за подготовки РФ к проведению новых так называемых референдумов за пределами Луганщины и Донетчины.

Так, в разведке напомнили, что 20 июля Лавров заявил, что Россия расширила масштабы своей “специальной операции” за пределы самопровозглашенных псевдореспублик “ДНР” и “ЛНР”.

Он сказал, что “операция” включает новые районы, в частности Херсонской и Запорожской областей, из-за того, что западные страны поставляют Украине оружие большей дальности.

