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Факти / Україна

У розвідці Британії прокоментували заяви Лаврова про “розширення географії” війни

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
У розвідці Британії прокоментували заяви Лаврова про “розширення географії” війни
Фото: Depositphotos

У британській розвідці прокоментували заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про “розширення географії” захоплення українських територій у повномасштабній війні.

На думку розвідників, міністр закордонних справ Росії заговорив про це через підготовку РФ до проведення нових так званих референдумів за межами Луганщини та Донеччини.

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Так, у розвідці нагадали, що 20 липня Лавров заявив, що Росія розширила масштаби своєї “спеціальної операції” за межі самопроголошених псевдореспублік “ДНР” і “ЛНР”.

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Він сказав, що “операція” наразі включає нові додаткові райони, зокрема Херсонської та Запорізької областей, через те, що західні країни постачають Україні зброю більшої дальності.

– Це майже напевно неправда. Росія не “розширила” свою війну; збереження довгострокового контролю за цими районами майже напевно було початковою метою вторгнення. РФ вторглася в ці райони в лютому, і окупаційна влада публічно обговорює перспективи проведення так званих референдумів на цих територіях щонайменше із середини березня.

Існує реальна можливість того, що Лавров зробив ці коментарі, щоб підготувати підґрунтя для проведення “референдумів” на окупованих територіях за межами Луганщини та Донеччини, – наголосили у розвідці.

Також британські розвідники додали, що на Донбасі маломасштабні російські наступальні дії, як і раніше, зосереджені на Бахмутському напрямку, але прогрес у них мінімальний.

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