У розвідці Британії прокоментували заяви Лаврова про “розширення географії” війни

У британській розвідці прокоментували заяви глави МЗС РФ Сергія Лаврова про “розширення географії” захоплення українських територій у повномасштабній війні.

На думку розвідників, міністр закордонних справ Росії заговорив про це через підготовку РФ до проведення нових так званих референдумів за межами Луганщини та Донеччини.

Так, у розвідці нагадали, що 20 липня Лавров заявив, що Росія розширила масштаби своєї “спеціальної операції” за межі самопроголошених псевдореспублік “ДНР” і “ЛНР”.

Він сказав, що “операція” наразі включає нові додаткові райони, зокрема Херсонської та Запорізької областей, через те, що західні країни постачають Україні зброю більшої дальності.

