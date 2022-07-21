Июль, 21 в 14:09

Кремль сейчас создает основу для “присоединения к РФ” временно оккупированных территорий на юге Украины. Об этом свидетельствует недавнее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о “расширении географии” захвата украинских территорий в полномасштабной войне.

Об этом сообщил сегодня на брифинге представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

– Заявление Лаврова означает одно: сейчас создается основа для того, чтобы решать судьбу или статус временно оккупированных территорий нашего государства на юге. Это, в первую очередь, Херсонская область и часть Запорожской, — отметил он.

По словам представителя ГУР, в заявлении Лаврова можно выделить два аспекта:

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1. РФ стремится захватить весь Донбасс и выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

– Первое – однозначно они уже заявили, что задача по Луганской области решена. Мы видим, насколько активными являются действия РФ именно на Донецком направлении. Они не скрывают цель, которую ставят для себя: это выход на административные границы Донецкой области для того, чтобы закончить эпопею по полной оккупации Луганской и Донецкой областей в административных границах, — объяснил Скибицкий.

2. Создание основы для проведения фейкового “референдума”, или для “присоединения” оккупированных территорий юга Украины к РФ.

– Каким этот процесс будет – увидим. Сейчас в Москве идут активные дискуссии в политикуме и руководстве по поводу того, как сделать более “прозрачным” для международного сообщества этот процесс, — рассказал представитель ГУР.

По его словам, одним из элементов такого “присоединения” является паспортизация – активная выдача паспортов РФ украинцам.

По словам Скибицкого, если на оккупированном Донбассе эта процедура требовала получения сначала паспортов так называемых “Л/ДНР”, то на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей эта процедура проще: пишешь заявление и получаешь паспорт.

– Это один из вариантов, которые может применять РФ. Проведение псевдореферендума и последующее заявление о “присоединении” или “неприсоединении” этих территорий. А заявление Лаврова как раз свидетельствует о том, что они готовятся к этому. Они готовят международное сообщество к тому, что это “помощь русскоязычному населению, гражданам РФ, проживающим на временно оккупированных территориях”. Таков, возможно, основной сценарий, который мы сейчас видим, — подчеркнул Скибицкий.

Скибицкий уточнил, что давать советы украинцам, сейчас проживающим на временно оккупированной территории, очень сложно, поскольку россияне создали там нечеловеческие условия жизни. По данным разведки, рашисты уже создают там избирательные участки, активно составляют списки для проведения “референдума”.

Кроме того, на этих территориях очень сложная гуманитарная ситуация, идет жесткий контроль со стороны оккупантов за украинцами.

Источник: Media Center Ukraine

Фото: Генеральный штаб ВСУ