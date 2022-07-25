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Факты / Украина

PT-91 Twardy: характеристики танка, который Польша передала Украине

Валентина Чорна, редактор ленты
польський танк PT-91 Twardy
Фото: Getty Images

Польские танки PT-91 Twardy уже на Украине. Передачу танков официально подтвердил представитель Агентства вооружений Минобороны Польши Кшиштоф Платек, а также глава ОП Андрей Ермак.

Что известно о PT-91 Twardy

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PT-91 Twardy — это польский основной боевой танк, который является модернизированной версией советского танка Т-72М1.

Первые прототипы этой модели были разработаны в 1993 году. Базовый вариант танка серийно выпускался на предприятии Бумар-Лабенда с 1995 по 2002 годы.

Главной особенностью танка PT-91 является защита Twardy с использованием активной брони собственной разработки ERAWA, имеющей 394 блока.

Они покрывают переднюю часть корпуса и башню. Эти блоки расположены практически без промежутков друг к другу. Тесты показали, что ERAWA блоки увеличивают защищенность танка на 30-70% зависимо от типа снаряда.

Тактико-технические характеристики PT-91 Twardy:

  • Длина с пушкой вперед — 10,03 м
  • Длина корпуса — 6,86м
  • Ширина — 3,702 м
  • Высота — 2,19 м
  • Боевая масса – 47,3 т
  • Экипаж – 3 человека
  • Клиренс (дорожный просвет) – 470 мм
  • Силовая установка – 12-цилиндровый V-образный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с турбонаддувом Mitsubishi S12U. Мощность 850 л.с. (625 кВт) при 2300 об/мин
  • Максимальная скорость – 70 км/ч по шоссе
  • Запас хода: 480 км по шоссе, 700 км по шоссе с дополнительными баками

Вооружение:

  • 125-мм гладкоствольная пушка 2А46
  • 7,62-мм пулемет ПКТ
  • 12,7-мм зенитный пулемет НСВТ

PT-91 Twardy

Боекомплект:

  • 42 выстрела 125-мм
  • 2 тыс. патронов 7,62-мм
  • 300 патронов 12,7-мм
  • бронирование – многослойное, комбинированное, противоснарядное

Преодоление препятствий:

  • брод глубиной 1,8 м, с ОПВТ (оборудование для подводного вождения танка) – 5 м
  • стенка высотой 0,85м
  • ров шириной 2,7 м
  • угол подъема 30°

Ранее стало известно, что Польша готова передать Украине более 200 боевых танков PT-91 Twardy.

Снабжения обещали после того, как сама Польша получит очередную партию заказанных в США танков Abrams M1A2.

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