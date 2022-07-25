Июль, 25 в 10:39

Польские танки PT-91 Twardy уже на Украине. Передачу танков официально подтвердил представитель Агентства вооружений Минобороны Польши Кшиштоф Платек, а также глава ОП Андрей Ермак.

Что известно о PT-91 Twardy

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PT-91 Twardy — это польский основной боевой танк, который является модернизированной версией советского танка Т-72М1.

Первые прототипы этой модели были разработаны в 1993 году. Базовый вариант танка серийно выпускался на предприятии Бумар-Лабенда с 1995 по 2002 годы.

Главной особенностью танка PT-91 является защита Twardy с использованием активной брони собственной разработки ERAWA, имеющей 394 блока.

Они покрывают переднюю часть корпуса и башню. Эти блоки расположены практически без промежутков друг к другу. Тесты показали, что ERAWA блоки увеличивают защищенность танка на 30-70% зависимо от типа снаряда.

Тактико-технические характеристики PT-91 Twardy:

Длина с пушкой вперед — 10,03 м

Длина корпуса — 6,86м

Ширина — 3,702 м

Высота — 2,19 м

Боевая масса – 47,3 т

Экипаж – 3 человека

Клиренс (дорожный просвет) – 470 мм

Силовая установка – 12-цилиндровый V-образный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с турбонаддувом Mitsubishi S12U. Мощность 850 л.с. (625 кВт) при 2300 об/мин

Максимальная скорость – 70 км/ч по шоссе

Запас хода: 480 км по шоссе, 700 км по шоссе с дополнительными баками

Вооружение:

125-мм гладкоствольная пушка 2А46

7,62-мм пулемет ПКТ

12,7-мм зенитный пулемет НСВТ

Боекомплект:

42 выстрела 125-мм

2 тыс. патронов 7,62-мм

300 патронов 12,7-мм

бронирование – многослойное, комбинированное, противоснарядное

Преодоление препятствий:

брод глубиной 1,8 м, с ОПВТ (оборудование для подводного вождения танка) – 5 м

стенка высотой 0,85м

ров шириной 2,7 м

угол подъема 30°

Ранее стало известно, что Польша готова передать Украине более 200 боевых танков PT-91 Twardy.

Снабжения обещали после того, как сама Польша получит очередную партию заказанных в США танков Abrams M1A2.