Польща готова передати Україні понад 200 бойових танків PT-91 Twardy

Липень, 12 в 18:36

Польща готова передати Україні понад 200 бойових танків.

Про це повідомило агентство Visegrad 24 з посиланням на військових експертів.

Як уточнюється, йдеться про PT-91 Twardy, які є модернізованою версією радянського основного танка Т-72М1. Загалом Україна може отримати від Польщі 232 бойові машини цієї моделі.

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One of Poland’s greatest military experts @wolski_jaros, writes that Poland will soon receive another batch of used Abrams from the US on top of the 250 Abrams M1A2 SEPv3 ordered. Rumors say Poland will receive around 300 Abrams & will in exchange send its 232 PT-91 tanks to ???????? pic.twitter.com/hDW0P0Bbmy — Visegrád 24 (@visegrad24) July 11, 2022



За даними агентства, постачання можуть бути здійснені після того, як сама Польща отримає чергову партію замовлених у США танків Abrams M1A2.

Зазначимо, що головною особливістю танка PT-91 є захист Twardy з використанням активної броні власної розробки ERAWA, яка має 394 блоки.

Вони вкривають передню частину корпусу та вежу. Ці блоки розміщені практично без проміжків один до одного. Випробування показали, що ERAWA блоки підвищують захищеність танка на 30-70% залежно від типу снаряда.