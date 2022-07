Польща готова передати Україні понад 200 бойових танків PT-91 Twardy

Польща готова передати Україні понад 200 бойових танків.

Про це повідомило агентство Visegrad 24 з посиланням на військових експертів.

Як уточнюється, йдеться про PT-91 Twardy, які є модернізованою версією радянського основного танка Т-72М1. Загалом Україна може отримати від Польщі 232 бойові машини цієї моделі.

One of Poland’s greatest military experts @wolski_jaros, writes that Poland will soon receive another batch of used Abrams from the US on top of the 250 Abrams M1A2 SEPv3 ordered.

Rumors say Poland will receive around 300 Abrams & will in exchange send its 232 PT-91 tanks to ???????? pic.twitter.com/hDW0P0Bbmy

— Visegrád 24 (@visegrad24) July 11, 2022