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Факти / Україна

Польща готова передати Україні понад 200 бойових танків PT-91 Twardy

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
Польща готова передати Україні понад 200 бойових танків PT-91 Twardy
Фото: Depositphotos

Польща готова передати Україні понад 200 бойових танків.

Про це повідомило агентство Visegrad 24 з посиланням на військових експертів.

Як уточнюється, йдеться про PT-91 Twardy, які є модернізованою версією радянського основного танка Т-72М1. Загалом Україна може отримати від Польщі 232 бойові машини цієї моделі.

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За даними агентства, постачання можуть бути здійснені після того, як сама Польща отримає чергову партію замовлених у США танків Abrams M1A2.

Зазначимо, що головною особливістю танка PT-91 є захист Twardy з використанням активної броні власної розробки ERAWA, яка має 394 блоки.

Вони вкривають передню частину корпусу та вежу. Ці блоки розміщені практично без проміжків один до одного. Випробування показали, що ERAWA блоки підвищують захищеність танка на 30-70% залежно від типу снаряда.

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