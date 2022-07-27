Антоновский мост не разрушен, но передвижение по нему невозможно – Херсонская ОГА

Июль, 27 в 15:40

Исполняющий обязанности главы Херсонской ОВА Дмитрий Бутрий написал в Telegram, что Антоновский мост не разрушен в результате ударов ВСУ, однако передвижение по нему стало невозможным.

– Этим ВСУ разрушили логистические и транспортные пути оккупантов. После нашей победы мы обязательно восстановим транспортное сообщение по мосту. Что точно не подлежит восстановлению – фантазии оккупантов и местных коллаборантов про “российский Херсон”, – подчеркнул Бутрий.

Он добавил, что освобождение Херсонщины от российской агрессии продолжается, а также поблагодарил наших воинов, которые прилагают сверхчеловеческие усилия, чтобы над областью развевался наш флаг.

– Бегите, оккупанты, ВСУ идут! Начинайте убегать уже сейчас, потому что скоро такой возможности не будет! – подчеркнул и. о. главы Херсонской ОВА.

Источник: Дмитрий Бутрий

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Фото: Дмитрий Бутрий