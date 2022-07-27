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Факти / Україна

Антонівський міст не зруйнований, але пересування ним неможливе – Херсонська ОДА

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Антонівський міст не зруйнований, але пересування ним неможливе – Херсонська ОДА

Виконувач обов’язків голови Херсонської ОВА Дмитро Бутрій написав у Telegram, що Антонівський міст не зруйнований внаслідок ударів ЗСУ, проте пересування по ньому стало неможливим.

– Цим ЗСУ зруйнували логістичні та транспортні шляхи окупантів. Після нашої перемоги ми обов’язково відновимо транспортне сполучення мостом. Що точно не підлягає відновленню – фантазії окупантів та місцевих колаборантів про “російський Херсон”, – наголосив Бутрій.

Він додав, що звільнення Херсонщини від російської агресії триває, а також подякував нашим воїнам, які докладають надлюдських зусиль, щоб над областю майорів наш прапор.

– Біжіть, окупанти, ЗСУ йдуть! Починайте тікати вже зараз, бо скоро такої нагоди не буде! – наголосив в. о. голови Херсонської ОВА.

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Джерело: Дмитро Бутрій

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Фото: Дмитро Бутрій

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