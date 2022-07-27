РФ хочет захватить больше территорий Украины перед аннексией, но вряд ли сможет – ISW

Июль, 27 в 6:35

Целью РФ является захват дополнительных территорий Украины перед проведением псевдореферендумов и аннексией, хотя российские войска вряд ли оккупируют значительную дополнительную территорию в Украине. Такое предположение высказали аналитики Института изучения войны (ISW)

Поддерживаемое РФ руководство продолжает провозглашать сроки для захвата дополнительной украинской территории, вероятно, чтобы поддержать текущую подготовку к референдумам по поводу присоединения этих территорий к России.

Заместитель министра информации так называемой “ДНР” Даниил Бессонов 25 июля заявил, что фейковая республика рассчитывает захватить всю Донецкую область до конца августа.

Сейчас смотрят

Ранее разные российские и западные источники сообщали, что Россия намерена провести референдумы на оккупированных территориях в первой половине месяца, вероятно, примерно 11 сентября.

Поддерживаемая Россией так называемая оккупационная власть, вероятно, настаивает на установлении сроков для военных целей, чтобы поддержать условия ускоренной аннексии, хотя российские войска вряд ли оккупируют значительную дополнительную территорию в Украине до начала указанного срока аннексии.

Ключевые выводы аналитиков ISW:

Оккупационное руководство объявляет ускоренные сроки для захвата украинской территории, чтобы согласовать усилия Кремля по подготовке к аннексии оккупированных территорий.

Российские войска захватили незначительные территории к северо-востоку от Бахмута и продолжают бои к востоку и югу от Бахмута.

Силы РФ совершили ограниченную атаку северо-западнее Изюма, вероятно, чтобы обезопасить российские тыловые районы на линии Изюм-Славянск.

Оккупанты произвели ограниченные обстрелы на юго-западе от города Донецк вблизи границы Запорожской области.

Российские войска сосредоточились на обороне оккупированных рубежей и совершили ограниченный наземный штурм на северо-западе Херсонской области.

Украинские войска продолжали наносить удары по российским материально-техническим узлам в Херсонской области.

Кремль продолжает формирование региональных добровольческих батальонов для введения в Украину.

Истоки информации украинской разведки продолжают раскрывать планы Кремля по поводу аннексии оккупированной Украины путем фальсифицированных референдумов.

Источник: ISW