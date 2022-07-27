Шесть раненых: РФ обстреляла два района Харькова
Утром 27 июля российские военные обстреляли Индустриальный и Новобаварский районы Харькова.
Обновлено в 09.00. В Индустриальном районе Харькова зафиксировано два прилета ракетами С-300.
Повреждено здание объекта критической инфраструктуры. Кроме того, горело 10 автомобилей.
– Шесть человек получили ранения. Всеми сейчас занимаются врачи.
Был еще утренний прилет в Новобаварский район. Там, к счастью, без пострадавших и без пожара, но выбиты окна в жилом доме, – отметил городской глава Харькова Игорь Терехов.
В Чугуевском районе после 05.00 российские оккупанты частично разрушили трехэтажное административное здание лесного колледжа.
Вечером 26 июля в селе Циркуны Харьковского района из-за обстрела вспыхнул пожар в частном доме.
В Дергачевской общине после 21.00 горел двухэтажный дом и автомобиль.
В пгт Золочев Богодуховского района разрушены частный дом и фермерское хозяйство.
Напомним, что об обстреле Индустриального района Харькова мэр Игорь Терехов сообщил в 05.37 27 июля.
Мэр заявил, что спасатели начали разбор завалов. Информации о жертвах на то время не было.
Отметим, что около 05.00 26 июля оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре Слободского района Харькова.
В результате обстрела вспыхнула крыша автосалона.
Еще несколько снарядов попали по открытым территориям.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 154-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов