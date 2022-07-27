Июль, 27 в 9:00

Утром 27 июля российские военные обстреляли Индустриальный и Новобаварский районы Харькова.

Обновлено в 09.00. В Индустриальном районе Харькова зафиксировано два прилета ракетами С-300.

Повреждено здание объекта критической инфраструктуры. Кроме того, горело 10 автомобилей.

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– Шесть человек получили ранения. Всеми сейчас занимаются врачи. Был еще утренний прилет в Новобаварский район. Там, к счастью, без пострадавших и без пожара, но выбиты окна в жилом доме, – отметил городской глава Харькова Игорь Терехов.

В Чугуевском районе после 05.00 российские оккупанты частично разрушили трехэтажное административное здание лесного колледжа.

Вечером 26 июля в селе Циркуны Харьковского района из-за обстрела вспыхнул пожар в частном доме.

В Дергачевской общине после 21.00 горел двухэтажный дом и автомобиль.

В пгт Золочев Богодуховского района разрушены частный дом и фермерское хозяйство.

Напомним, что об обстреле Индустриального района Харькова мэр Игорь Терехов сообщил в 05.37 27 июля.

Мэр заявил, что спасатели начали разбор завалов. Информации о жертвах на то время не было.

Отметим, что около 05.00 26 июля оккупанты нанесли удары по гражданской инфраструктуре Слободского района Харькова.

В результате обстрела вспыхнула крыша автосалона.

Еще несколько снарядов попали по открытым территориям.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 154-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Игорь Терехов, Олег Синегубов