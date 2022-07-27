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Факты / Украина

В СНБО опровергли фейк об отмене выплат военнослужащим

Анастасия Гевко, редактор ленты
В СНБО опровергли фейк об отмене выплат военнослужащим
Фото: Depositphotos

Центр противодействия дезинформации опубликовал опровержение фейков об отмене выплат военнослужащим.

Там пояснили, что Кабмин не отменял выплаты военнослужащим и не урезал их премии – постановление №793 касается только работников Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Сообщается, что несмотря на то, что это постановление вносит изменения в №168, оно не отменяет выплаты военнослужащим.

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По данным Центра, согласно закону №2352, который вступил в силу 19 июля, отказались только от обязательного начисления и выплаты среднего заработка мобилизованным работникам предприятия – они все равно получат денежное довольствие, но за счет государственного бюджета.

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