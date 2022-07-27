У РНБО спростували фейк про скасування виплат військовослужбовцям
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Центр протидії дезінформації опублікував спростування фейків про скасування виплат військовослужбовцям.
Там пояснили, що Кабмін не скасовував виплати військовослужбовцям і не урізав їхні премії – ухвала №793 стосується лише працівників Державної кримінально-виконавчої служби України.
Повідомляється, що незважаючи на те, що ця постанова вносить зміни до №168, вони не скасовують виплати військовослужбовцям.
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За даними Центру, згідно із законом №2352, який набув чинності 19 липня, відмовилися лише від обов’язкового нарахування та виплати середнього заробітку мобілізованим працівникам підприємства – вони все одно отримають грошове забезпечення, але за рахунок державного бюджету.